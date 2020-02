Boom smart speaker nel 2019, Amazon è re

ROMA - Il mercato degli smart speaker continua a crescere. Nel 2019, secondo i ricercatori di Strategy Analytics, ne sono stati venduti 146,9 milioni su scala globale, il 70% in più del 2018. Di questi, 55,7 milioni di altoparlanti sono stati acquistati solo tra ottobre e dicembre, la cifra più alta mai registrata in un trimestre.



Tra le aziende, regina del settore è Amazon, che l'anno scorso con i dispositivi Echo si è accaparrata un quarto del mercato. La sua quota, al 26,2%, risulta però in calo rispetto al 33,7% dell'anno precedente. Al secondo posto c'è Google con una market share del 20,3%, anch'essa in flessione rispetto al 25,9% del 2018. A incrementare la propria quota sono le cinesi Baidu, Alibaba e Xiaomi, che completano il quintetto di testa. Sesta è Apple con il 4,7% del mercato.



"Nel 2019 Amazon e Google hanno mantenuto una solida leadership in Nord America ed Europa, dove hanno rappresentato oltre i tre quarti delle vendite complessive di smart speaker. Tuttavia - spiega David Mercer, vicepresidente di Strategy Analytics - le loro quote sono leggermente diminuite in entrambe le regioni. Ciò conferma i risultati di una nostra ricerca secondo cui gli acquirenti sono pronti a investire in altri marchi".(ANSA).