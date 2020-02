Coronavirus, mascherine compatibili con riconoscimento volto

Con l'epidemia del coronavirus molte persone nel mondo viaggiano e girano ogni giorno con le mascherine che però coprono metà volto e non permettono lo sblocco dell'iPhone con il riconoscimento facciale, che necessita di avere l'intero volto scoperto. Per questo motivo Danielle Baskin, designer e artista, ha avuto l'idea semiseria di stampare mascherine con la metà del viso di chi le indossa. E che sono riconoscibili dal sistema di riconoscimento facciale.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.



https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8