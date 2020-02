Software fa pulizia nello spazio di archiviazione

Per chi ricorre all'eliminazione di app quando lo spazio di archiviazione del telefono è pieno, una soluzione arriva da una nuova ricerca. Lo studio ha testato un nuovo software che si chiama Appstreamer e "trasmette" dati e risorse di codice ad un'app da un server cloud quando necessario, consentendo all'applicazione stessa di utilizzare solo lo spazio necessario su un telefono in qualsiasi momento.

"È lo stesso modo in cui i film di Netflix non sono effettivamente archiviati su un computer - evidenzia Saurabh Bagchi, professore di ingegneria elettrica e informatica della Purdue University - vengono trasmessi in streaming mentre li guardiamo". Il team di ricerca ha mostrato in uno studio in che modo "AppStreamer" riduce i requisiti di archiviazione di almeno l'85% per le app di giochi popolari su Android. Il software mescola perfettamente i dati tra un'app e un server cloud senza arrestare il gioco. La maggior parte dei partecipanti allo studio non ha notato differenze nella esperienza di gioco mentre l'app utilizzava AppStreamer.

AppStreamer funziona per le app di gioco 'affamate' di spazio di archiviazione, ma potrebbe essere valida anche per le altre che di solito occupano molto meno spazio. Il software consente inoltre all'app stessa di scaricarsi più velocemente su un telefono.

I ricercatori presenteranno i loro risultati il ​​8 febbraio alla 17a Conferenza internazionale sui sistemi e le reti wireless integrate a Lione, in Francia. Gli organizzatori della conferenza hanno selezionato questo studio come uno dei tre principali articoli.