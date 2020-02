Huawei, nei negozi il Pc che sfida Apple

ROMA - Huawei porta sul mercato italiano tre nuovi computer portatili, di cui uno - il Matebook X Pro - sfida direttamente i MacBook di Apple, mentre gli altri due - i Matebook D14'' e D15'' - hanno prezzi più contenuti. Contestualmente l'azienda cinese lancia anche un nuovo bracciale da fitness, il Band 4 Pro.



Il Matebook X Pro 2019 ha uno schermo touch da 13,9 pollici con cornici sottili e risoluzione 3K, spessore di 14,6 millimetri per un peso di 1,33 chilogrammi. Integra un processore Intel Core i7-8565U di ottava generazione, una memoria interna da 512GB e 8 GB di Ram. Tra le caratteristiche, il lettore di impronte digitali nel tasto accensione e la fotocamera a comparsa inserita nella tastiera. Il sistema operativo è Windows 10. Con scocca in color argento, è disponibile a un prezzo di circa 1.700 euro.



Più abbordabili i Matebook da 14 e 15 pollici, che si presentano sempre con cornici sottili e peso contenuto (1,38 e 1,53 chilogrammi rispettivamente), lettore di impronte e fotocamera a comparsa. Il processore è il Ryzen 5 3500U di Amd, con 8 GB di Ram e 512 0 256 GB di memoria. Particolarità è la ricarica rapida, che con mezz'ora di collegamento alla presa elettrica consente di raggiungere una ricarica del 46% per il modello da 14 pollici e del 54% per il 15 pollici. I prezzi sono compresi tra i 650 e i 700 euro.



Sugli scaffali arriva anche la Huawei Band 4 Pro, un bracciale per l'attività fisica che monitora il sonno, il battito cardiaco e anche il livello di ossigeno nel sangue.(ANSA).