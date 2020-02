Ford, arrivano i bulloni antifurto

Contro i furti dei cerchi in lega, una prassi sempre più diffusa tra i ladri di 'ultima generazione', arriva la soluzione di Ford. Gli ingegneri dell'Ovale Blu hanno infatti sviluppato dei rivoluzionari bulloni antifurto, stampati con la tecnologia 3D. Insieme a EOS, fornitore leader per soluzioni di alta qualità, Ford ha creato bulloni antifurto la cui trama interna viene ricavata, tramite tecnologia 3D, dall'onda sonora della voce del proprietario dell'auto.

Infatti, come la scansione dell'iride o un'impronta digitale, la voce di una persona può essere utilizzata come mezzo per l'identificazione biometrica. Gli ingegneri registrano la voce del conducente per almeno un secondo mentre pronuncia una frase, come a esempio 'Guido una Ford Mustang' e usano un software per convertire quella singola onda sonora in un modello fisico stampabile. Questo modello viene, quindi, trasformato in forma circolare e utilizzato come disegno per la serratura e la chiave del bullone.