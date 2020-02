Il Cybertruck di Tesla diventa cover dell'iPhone

L'iPhone prende la forma del Cybertruck, il resistente crossover svelato nel novembre scorso da Tesla. L'idea è dell'azienda russa Caviar, specializzata nel creare cover costosissime per smartphone e altri gadget hi-tech.

La scocca ispirata al Cybertruck si chiama "Cyberphone" e avvolge interamente l'iPhone 11 Pro in un corpo di titanio spazzolato dalle forme spigolose tipiche del pick-up. La parte che ricopre lo schermo si piega per fornire una base d'appoggio all'iPhone, che può stare in verticale come un telefono cordless nella sua base. Il prezzo dell'iPhone così rivestito varia in base a modello scelto: si va dai 6mila dollari per l'iPhone 11 Pro da 64 GB agli oltre 13mila dollari del Pro max con 512 GB di memoria interna.

Non si tratta del rivestimento più costoso proposto da Caviar, che è solita adornare i dispositivi con oro e pietre preziose. Tra le proposte c'è "Universe 2" che sulla scocca dell'iPhone 11 Pro ricostruisce un sistema solare fatto di oro, diamanti, rubini e anche di frammenti di Marte, della Luna e di un meteorite. Il prezzo va da 77 a 88mila euro.