Cresce la casa smart Ue, Amazon leader

Cresce il Europa il mercato della casa smart. Nel terzo trimestre le consegne di tv, altoparlanti, luci e termostati "intelligenti" hanno raggiunto i 23,8 milioni di unità, con un aumento del 18% su base annua. Lo riferiscono gli analisti di Idc, secondo cui nel 2023 le consegne saliranno a 185,9 milioni di unità rispetto ai 108 milioni del 2019.



A fare la parte del leone sono i dispositivi per l'intrattenimento audiovisivo, e cioè le smart tv affiancate dalle chiavette come il Fire Stick di Amazon che rendono i televisori più intelligenti. Questa categoria di prodotti rappresenta il 58,2% del mercato complessivo, con 13,8 milioni di unità.



Al secondo posto si trovano gli smart speaker, che totalizzano 4,5 milioni di pezzi consegnati - di cui oltre la metà targati Amazon - e un incremento del 36,6%. Gli analisti incoronano Amazon regina della casa connessa, grazie a "un trimestre stellare". Da luglio a settembre la compagnia di Jeff Bezos ha commercializzato in Europa 3,9 milioni di dispositivi, pari a un aumento del 26,8% su base annua. Al secondo posto c'è Google con circa 3,8 milioni di unità (+11,2%), seguita da Samsung con 2,9 milioni di device (+9,7%). Fuori dal podio Lg con 2,4 milioni (+14,5%) e Sony con 1,3 milioni (+11,1%).