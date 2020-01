Huawei, ecco il P40 Pro con 5 fotocamere

Il P40 Pro, cioè il prossimo smartphone top di gamma targato Huawei e atteso a marzo, avrà cinque fotocamere posteriori e una scocca in ceramica bianca o nera. La nuova indiscrezione arriva da una foto postata su Twitter dal noto "leaker" Evan Blass, in cui si mostra quella che, secondo le ultime voci, potrebbe anche essere una versione premium del dispositivo.

Se i rumors fossero confermati, oltre al P40 (con tre fotocamere) e al P40 Pro (quattro fotocamere), Huawei potrebbe infatti svelare un P40 Pro PE, dotato di pentacamera e con le ultime due lettere che indicano la "premium edition".

Huawei P40 Pro leak shows off five-camera bump and ceramic body https://t.co/FwyST7MTrX pic.twitter.com/RrbZArHO25 — The Verge (@verge) 17 gennaio 2020

Il P40 Pro dovrebbe montare un sensore principale da 52 megapixel, affiancato da un grandangolare da 40 megapixel, da un periscopio per lo zoom ottico 10X e da un sensore Tof. Nella parte frontale, un display curvo da 6,7 pollici forato per far posto a una doppia fotocamera. Per le finiture, oltre al banco e al nero, dovrebbero esserci l'oro, l'argento e l'azzurro.