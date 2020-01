Apple ha venduto 60 milioni di AirPods nel 2019

Nel corso del 2019 Apple ha venduto 60 milioni di auricolari AirPods. Lo affermano i ricercatori di Strategy Analytics, confermando la leadership della Mela in un segmento - quello degli auricolari completamente senza fili - che l'anno scorso ha triplicato sia i ricavi, sia i volumi (+200%).

Apple ha chiuso il 2019 con oltre il 50% del mercato in termini di volumi, una percentuale che sale al 71% in termini di valore. "Gli AirPods sono i dispositivi Bluetooth dominanti per volumi di vendita e per ricavi nel segmento degli auricolari totalmente senza fili", ha detto l'analista Ken Hyers, secondo cui "anche se altre aziende entreranno nel mercato, Apple continuerà a dominare categoria fino alla metà del decennio".

Apple, che ha di fatto lanciato questa tipologia di auricolari con i primi AirPods nel 2016, al momento sembra non avere rivali. Al secondo e terzo posto nella classifica delle vendite, infatti, ci sono Samsung and Xiaomi, ed entrambe hanno una market share inferiore al 10%. "La leadership di Apple non sorprende, dal momento che ha creato la categoria", ha osservato l'analista Ville-Petteri Ukonaho. Ma anche se la compagnia d Cupertino resterà leader, "le altre aziende hanno ampie opportunità di ritagliarsi una propria fetta di mercato".