Apple attiva donazioni per Australia

Apple ha lanciato una campagna di donazioni per aiutare l'Australia che combatte da settimane contro incendi devastanti che hanno provocato la morte di persone e animali.

La società di Cupertino ha attivato una campagna di beneficenza in collaborazione con la Croce Rossa, si legge sul sito MacRumors. Gli utenti possono effettuare donazioni alla Croce Rossa tramite iTunes e l'App Store, utilizzando il metodo di pagamento associato al loro profilo. Per ogni operazione si potranno donare dai cinque ai 200 dollari, Apple non riscuoterà alcuna commissione.

Nei giorni scorsi con una raccolta fondi da record su Facebook, la comica australiana Celeste Barber ha messo insieme circa 30 milioni di euro destinati alla lotta agli incendi. La cifra, che continua a crescere, è la più alta mai raggiunta su Facebook, ha confermato il social network a Cbs News.

E anche Leonardo DiCaprio, da sempre attento alle tematiche ambientaliste, è sceso in campo per l'Australia con una donazione di tre milioni di dollari.