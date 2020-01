Verily assume ex di Tesla

(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - Verily, la divisione salute e scienza della vita che fa capo a Alphabet, la holding che controlla Google, assume l'ex chief financial officer di Tesla, Deepak Ahuja. "La sanità è in uno stato di crisi. Verily ha soluzioni - afferma Ahuja - che possono definire in modo nuovo l'approccio al settore riducendo i costi e migliorare le cure".