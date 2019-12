LG, arriva la custodia per smartphone pieghevole

LG non è ancora entrata nel mercato degli smartphone pieghevoli ma sta lavorando ad una cover per un display a doppio schermo. Secondo il sito PhoneArena, ha depositato un brevetto per questo genere di dispositivi. Questo accessorio potrebbe andare bene sia per gli smartphone V50 e G8x ThinkQ già messi sul mercato dalla società coreana, sia essere compatibile con i dispositivi di altre aziende come Samsung e Huawei. Stando al brevetto, la cover si avvolge attorno al telefono proteggendo sia il dispositivo sia il display secondario.

Aperta sembra un grande schermo e si può piegare al centro. Inoltre, sul lato è presente un contatto magnetico per collegare la custodia ad uno smartphone. Secondo il sito LetsGoDigital, la cover potrebbe essere presentata al prossimo Ces di Las Vegas, la fiera tecnologica che si tiene dal 7 al 10 gennaio e poi essere lanciata definitivamente sul mercato al Mobile World Congress di Barcellona di fine febbraio 2020.