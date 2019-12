Samsung vende 1 mln telefoni pieghevoli

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Samsung ha venduto il primo milione di unità dello smartphone pieghevole Galaxy Fold. Lo ha reso noto il presidente di Samsung Electronics, Young Sohn, nel corso di un evento organizzato dal sito tecnologico TechCrunch a Berlino.

"Abbiamo venduto un milione di questi prodotti. C'è un milione di persone che vuole usare questo prodotto a 2mila dollari", ha dichiarato Sohn secondo quanto riferisce lo stesso TechCrunch.

Il Galaxy Fold è stato messo in commercio a partire dal 6 settembre scorso, in ritardo su quanto pianificato da Samsung.

Il dispositivo, infatti, sarebbe dovuto arrivare nelle mani dei consumatori americani il 26 aprile. La sua distribuzione era però stata fermata per i problemi di fragilità dello schermo emersi durante le prove di alcuni giornalisti, problemi che hanno costretto l'azienda a rivedere la progettazione del device.

Lo smartphone è prenotabile anche in Italia dallo scorso 13 novembre a un prezzo di circa 2mila euro. Le consegne inizieranno il 16 dicembre.(ANSA).