Amazon, ecco lo smart speaker a batteria

Amazon lancia sul mercato uno smart speaker pensato per essere portato in giro per la casa. La compagnia di Jeff Bezos ha messo in commercio l'Echo Input Portable, un altoparlante che abbandona la dipendenza dalla presa elettrica grazie a una batteria integrata, al pari di uno smartphone.

Dalle dimensioni contenute, lo speaker è stato ideato per essere spostato nelle varie aree della casa, dal piano della cucina al tavolo del salotto, dal mobiletto del bagno al comodino. La batteria da 4.800 mAh assicura 10 ore di autonomia, e le funzioni sono quelle classiche degli altoparlanti Echo: riprodurre musica, rispondere alle domande, controllare gli oggetti connessi della casa, ascoltare le notizie, le previsioni del tempo e così via.

Lo speaker è al momento disponibile sono in India, ma è presumibile che in futuro sarà commercializzato in altri Paesi. Per Amazon non si tratta del primo speaker a batteria: nel 2016 la compagnia aveva lanciato l'Amazon Tap, un cilindro di dimensioni più grandi, che richiedeva di toccare un pulsante per attivare Alexa, e che è stato ritirato dal mercato l'anno scorso.