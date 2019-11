Arriva anche in Italia Google Stadia, gioco in streaming

Arriva anche in Italia Stadia, la piattaforma gaming di nuova generazione di Google che cambia il modo con cui si gioca. Basata su cloud, Stadia permette di usare giochi in HD su schermi diversi, in modo immediato e senza richiedere download o aggiornamenti. Basta il joypad, una connessione wi-fi e si può accedere in streaming.

Sono già disponibili 22 giochi e altri titoli sono in arrivo entro la fine dell'anno. Tra questi ci sono Borderlands 3, Ghost Recon: Breakpoint, Dragon Ball: Xenoverse e Darksiders Genesis. E per il 20202 sono già stati annunciati Doom: Eternal, WatchDogs: Legion, Gods & Monsters e Cyberpunk 2077.

Inoltre, i giocatori con l'abbonamento Stadia Pro di novembre potranno richiedere anche Destiny 2: The Collection e Samurai Shodown.

"Giocare su una Tv in 4K senza console, trasmettere i giochi in streaming su un semplice laptop tramite un browser Chrome o godersi i giochi più complessi mai realizzati sul proprio smartphone è la realtà. Sembra impossibile finché non lo si prova", spiega Phill Harrison, VP e Direttore Generale di Stadia.