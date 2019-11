Mercato smartwatch a +42%, Apple regina

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Cresce a ritmo sostenuto il mercato mondiale degli smartwatch. Nel terzo trimestre le consegne sono aumentate del 42% su base annua, raggiungendo i 14 milioni di unità. Lo riferiscono i ricercatori di Strategy Analytics, secondo cui Apple ha consolidato la propria leadership nel settore.

Tra luglio e settembre le consegne di Apple Watch hanno messo a segno un incremento del 51%, a quota 6,8 milioni di pezzi. Gli orologi della Mela detengono il 47,9% del mercato. "L'Apple Watch continua a respingere la forte concorrenza di rivali agguerriti come Samsung e Fitbit, detiene la metà del mercato e rimane leader indiscusso", commenta l'analista Neil Mawston.

Al secondo posto c'è Samsung, che ha visto le consegne crescere del 73% a 1,9 milioni di unità. La compagnia coreana ha una market share del 13,4% e, secondo gli analisti, potrebbe consolidare la propria posizione durante l'ultimo trimestre grazie al Galaxy Watch Active 2.

Chiude il podio Fitbit con 1,6 milioni di unità pari a un incremento del 7%. L'azienda perde quote di mercato, passando dal 15 all'11,3%. "La recente acquisizione di Fitbit da parte di Google sarà un sollievo per l'azienda, sottoposta alle crescenti pressioni concorrenziali di Apple, Samsung, Garmin, Huawei, Xiaomi e altri", osserva Mawston. "La grande domanda adesso è cosa Google intenda fare con Fitbit".(ANSA).