Alleanza Nyt, Twitter e Adobe contro i 'deepfake'

Il New York Times, Twitter e Adobe si alleano per combattere i 'deepfake'. L'alleanza punta a offrire chiarezza su chi crea foto e video, dicendo anche chiaramente quali modifiche sono state apportate. "Distinguere le vere news su internet è una delle maggiori sfide che i lettori si trovano ad affrontare. Combattere la cattiva informazione richiede che l'intero ecosistema - creatori, editori e piattaforme - lavori insieme", afferma il responsabile della ricerca e sviluppo del New York Times.