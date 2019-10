Google tratta per comprare Fitbit

Google è in trattative per acquistare l'azienda Fitbit, produttrice di bracciali da fitness e smartwatch, per la quale ha presentato un'offerta. Lo riporta l'agenzia Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. L'indiscrezione mette le ali alle smartband di Fitbit a Wall Street, dove arrivano a guadagnare fino al 41%, ai massimi dal 2015.

Al momento non è certo che l'operazione vada in porto, evidenzia una fonte. Se l'acquisizione riuscisse, Google avrebbe più armi per competere con Apple, Samsung e Huawei nel settore dei dispositivi. L'azienda di Mountain View produce infatti gli smartphone Pixel, computer portatili e smart speaker, ma non dispositivi da polso.

Stando ai dati forniti dagli analisti di Idc, nel secondo trimestre Fitbit ha messo in commercio 3,5 milioni di bracciali smart, piazzandosi al quarto posto della classifica mondiale dietro a Xiaomi, Apple, Huawei e davanti a Samsung.