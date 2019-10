Azienda cerca volto per i propri robot

ROMA- Un'azienda produttrice di robot cerca un volto per i propri modelli, ed è disposta ad offrire 100mila sterline, circa 115mila euro, a chi vuole prestare il proprio. Lo ha annunciato con un post sul proprio blog la Geomiq, l'agenzia incaricata della ricerca, che vuole "un volto gentile e amichevole" che diventerà letteralmente la 'faccia' del robot.



La compagnia che cerca il volto non è stata rivelata, ma l'agenzia riferisce che il robot sarà un "amico virtuale" per gli anziani e dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno in migliaia di esemplari, tutti con il volto del prescelto.



Per candidarsi basta mandare una mail all'indirizzo faces@geomiq.com. "L'azienda ci ha anche chiesto di riferire alle persone interessate - si legge nel post - che anche se non può rivelare molti dettagli in questa fase ai candidati che saranno ammessi, alla seconda saranno dati tutti i particolari, mentre quelli scartati non avranno comunicazioni".