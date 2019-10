Huawei, vendiamo di più rispetto al 2018

Huawei nel corso del 2019 sta vendendo più smartphone dell'anno scorso, nonostante la decisione degli Stati Uniti di ostacolare l'acquisto, da parte dell'azienda, di prodotti e servizi americani, come i software di Google. Dall'inizio dell'anno la compagnia ha venduto 200 milioni di smartphone, un traguardo arrivato con 64 giorni d'anticipo rispetto al 2018. Lo ha detto He Gang, responsabile della linea di prodotti di telefonia mobile di Huawei, nel corso di una conferenza in cui è stato annunciato il lancio del telefono pieghevole Mate X.

Svelato per la prima volta al Mobile World Congress di Barcellona nel febbraio scorso, il Mate X sarà in vendita nei negozi cinesi a partire dal 15 novembre, ha detto He. Costerà 17mila yuan, pari a circa 2.160 euro.

Non ci sono ancora informazioni, invece, in merito a un arrivo del dispositivo nei negozi occidentali. "Un piano di lancio globale è in fase di esame", ha fatto sapere l'azienda al sito The Verge.