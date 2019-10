Hi-tech indossabile, è boom in Europa

Decolla il mercato europeo dei gadget tecnologici indossabili. Nel secondo trimestre, secondo gli analisti di Idc, le consegne sono più che raddoppiate, con un incremento del 154% su base annua a quota 13,4 milioni di unità.

A livello geografico, l'80% delle consegne si registra in Europa Occidentale. Il primo mercato è quello britannico. A seguire Francia e Germania, mentre l'Italia è quinta. Al quarto posto c'è la Russia, che mette a segno il tasso di crescita più alto. In generale, le consegne in Europa Orientale sono aumentate del 216%, a fronte del +145% dell'area occidentale.

Tra i prodotti, a fare la parte del leone sono gli auricolari e le cuffie, che rappresentano il 52,3% del totale grazie a una crescita del 400%. Seguono gli orologi (26,7% del totale) e i bracciali (20,7%).

Guardando alle aziende, Apple è saldamente in testa con 4,83 milioni di dispositivi consegnati e una market share del 36%.

Cupertino registra una crescita del 154,7%, in linea con il mercato. Al secondo posto c'è Samsung, che cresce del 379,3% e consegna 2,43 milioni di dispositivi. Terza è Fitbit con 870mila unità (+40,3%); quarta è Garmin con 750mila pezzi (+22,3%). In quinta posizione c'è Huawei, che riporta l'incremento più consistente: +697% a 750mila unità, come Garmin.