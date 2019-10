Apple, brevetto per un anello 'smart'

ROMA - Apple va oltre l'iPhone e l'Apple Watch, in futuro potrebbe lanciare anche un anello smart. E' quanto si apprende da un brevetto pubblicato dall'ufficio brevetti americano (Uspto) in cui viene descritto dall'azienda di Cupertino il funzionamento di un piccolo dispositivo da indossare al dito in grado di monitorare l'attività fisica e di gestire diverse funzionalità.



L'anello integra un processore, un microfono e un modulo wireless. E sono presenti alcuni sensori per la registrazione dei movimenti, una piccola superficie touch e una ghiera per l'accesso ad alcune funzioni. L'anello potrebbe essere impiegato anche per l'autenticazione biometrica e quindi ipoteticamente per lo sblocco di un altro dispositivo Apple senza il bisogno di digitare password. Amazon di recente ha lanciato Echo Loop, un anello intelligente che include l'assistente virtuale Alexa. Offre più o meno le stesse funzionalità di un altoparlante intelligente ma va messo al dito. E sfrutto lo smartphone dell'utente per la connettività.