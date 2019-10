Oppo Reno Ace, la ricarica è in mezz'ora

In attesa del Reno2, che sarà svelato il 16 ottobre a Londra, Oppo presenta il Reno Ace, uno smartphone top di gamma che ha la batteria tra i suoi punti di forza: per una ricarica completa bastano 30 minuti. Il telefono è stato mostrato in un evento cinese, e almeno per ora sembra destinato al solo mercato asiatico.

Il Reno Ace monta un display Amoled da 6,5 pollici con un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale grandangolare da 16 megapixel. Sulla scocca posteriore, in vetro, c'è una quadrupla fotocamera: un sensore principale da 48 megapixel targato Sony cui si affiancano un teleobiettivo da 13 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel e un sensore monocromatico da 2 megapixel.

Sotto il cofano trovano posto il processore Snapdragon 855+ di Qualcomm, il più potente sul mercato, insieme a 8 o 12 GB di Ram e 128 o 256 GB di memoria interna. La batteria, da 4.000 mAh, ha un caricatore da 65W che promette una ricarica completa in mezz'ora di collegamento alla presa elettrica, e concede 2 ore di autonomia con appena 5 minuti di alimentazione. I prezzi in Cina vanno dai 3.200 ai 3.800 yuan (tra i 400 e i 500 euro circa).(ANSA)