Cresce il mercato mondiale dei pc, +4,7%

Il mercato dei personal computer mette a segno la crescita più consistente degli ultimi sette anni. Nel terzo trimestre le consegne mondiali di pc sono infatti aumentate del 4,7%, a quota 70,9 milioni di unità. Lo affermano gli analisti di Canalys, secondo cui si tratta dell'incremento più alto dal primo trimestre 2012, quando si registrò un +5,4%. I dati preliminari, tuttavia, non vedono gli analisti concordi: secondo gli esperti di Idc le consegne si sono attestate a 70,4 milioni di unità, con una crescita del 3% su base annua, mentre stando a Gartner i volumi si sono fermati a 68,1 milioni, pari a un +1,1%.

Gli analisti concordano nell'indicare l'aggiornamento dei computer al sistema Windows 10 come un elemento chiave della crescita. A livello geografico, l'incremento delle consegne è stato più marcato in Giappone (tra il +55 e il +63% stando ai dati), per via del prossimo aumento dell'imposta sui consumi e per la necessità di potenziare l'infrastruttura IT in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tra le aziende, gli analisti collocano al primo posto Lenovo, con una quota di mercato compresa tra il 24,4 e il 24,7%. Seguono HP, stimata tra il 22,4 e il 23,8%, e Dell, tra il 16,6 e il 17,1%. Fuori dal podio si piazza Apple, con circa 5 milioni di computer venduti e una market share tra il 7,1 e il 7,6%. Quinta è Acer, con una quota tra il 6,2 e il 6,9%.