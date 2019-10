Ecco OnePlus 7T Pro, c'è anche versione McLaren

Più veloce, tre fotocamere, 90 Hz Fluid Display privo di 'notch', più risoluzione, ricarica veloce. E c'è una edizione in collaborazione con McLaren. Sono le caratteristiche di OnePlus 7T Pro disponibile dal 17 ottobre, l'edizione McLaren dal 5 novembre.

"I nuovi smartphone di punta dimostrano la costante ricerca da parte di OnePlus di un'eccellente esperienza d'uso - dice Pete Lau, Ceo e fondatore di OnePlus - OnePlus 7T Pro combina le ultime innovazioni con le nostre caratteristiche distintive".

Lo schermo 90 Hz Fluid Display rende tocco e navigazione più fluida e uno strato di vetro leggermente curvo si estende da bordo a bordo fornendo un'esperienza di visualizzazione immersiva. Oltre alle tre fotocamere il software UltraShot, è stato ottimizzato per catturare ritratti e paesaggi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il dispositivo è alimentato da Qualcomm Snapdragon 855 Plus, per un "rendering grafico più veloce del 15% ed una velocità di elaborazione superiore". Su OnePlus 7T Pro anche la nuova tecnologia di ricarica veloce Warp Charge 30T, che permette una carica del 68% in soli 30 minuti.

La versione targata McLaren ha 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.0 e 12 GB di RAM LPDDR44 "per prestazioni velocissime come una supercar". E la custodia del telefono è in alcantara.

In Italia, OnePlus 7T (già lanciato qualche giorno fa) sarà disponibile dal 17 ottobre (a 599 euro) per la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage. OnePlus 7T Pro sarà disponibile dal 17 ottobre (a 759 euro) con 8GB RAM e 256GB storage. OnePlus 7T Pro McLaren Edition sarà disponibile dal 5 novembre (859 euro) con 12GB RAM e 256GB storage.