Microsoft ci riprova con gli smartphone, svela pieghevole

Microsoft ha rinnovato la linea Surface, introducendo le versioni Surface Pro 7, il Surface Pro X e Surface Laptop 3, ma ha anche riservato sorprese. La prima è il Surface Duo, uno smartphone pieghevole equipaggiato con il sistema operativo Android, la seconda è il Surface Neo, un piccolo computer portatile con doppio schermo e senza tastiera, equipaggiato con Windows 10X.

Il Surface Duo pieghevole non monta un unico schermo reso flessibile sfruttando particolari materiali, ma due schermi da 5,6 pollici affiancati e uniti da una cerniera: è in grado di ruotare a 360 gradi e consente una varietà di configurazioni. Il dispositivo si può tenere chiuso, aperto come un libro o aprirlo completamente perché si possa tenere in mano più facile.