Prossimo mela avrà design dell'iPhone 4

Per il prossimo iPhone ci potrebbe essere un ritorno al passato nel design. Secondo le indiscrezioni dell'analista Ming Chi Kuo, spesso informato sulle strategie dell'azienda di Cupertino, il melafonino potrebbe cambiare aspetto tornando a linee più squadrate e una cornice laterale metallica dell'iPhone 4 lanciato nel lontano 2010. Un ritorno alle linee più spigolose è già avvenuto con l'iPad Pro del 2018.



Apple ha introdotto linee più arrotondate con l'iPhone 6, mentre l'attuale linea è stata adottata dall'iPhone X, quindi sono tre anni che l'azienda di Cupertino non cambia dal punto di vista stilistico. Il rinnovamento della linea non dovrebbe essere l'unica novità: nel 2020 dovrebbe debuttare anche un modem 5G sull'iPhone per tenere il passo con le aziende concorrenti. E il prossimo modello dovrebbe essere anche privo del 'notch', la rientranza presente nella parte alta dello smartphone lanciata con l'iPhone X.