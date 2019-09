OnePlus 7T, avrà app e servizi Google

Display 90 Hz Fluid Amoled, tripla fotocamera racchiusa in una struttura circolare, vetro 'matte-frosted' nei due nuovi colori Frosted Silver e Glacier Blue. Sono queste le caratteristiche principali di OnePlus 7T, i cui prezzi e disponibilità saranno svelati al lancio europeo del prossimo 10 ottobre. Sarà il primo telefono con Android 10 ufficialmente pre-installato insieme alle principali app e servizi Google.

"OnePlus si impegna costantemente per offrire la migliore tecnologia e un'esperienza 'fast and smooth' ai propri utenti", spiega Pete Lau, Fondatore e Ceo dell'azienda cinese. "Per offrire un'esperienza ancora più fluida - spiga una nota - la frequenza di aggiornamento a 90Hz è migliorata dalle oltre 370 ottimizzazioni effettuate per OxygenOs, portando così ancora più reattività. Scorrere lo schermo sui social network o giocare al videogioco più esigente sarà un'esperienza più fluida che mai su OnePlus 7T".

A bordo del dispositivo la piattaforma Mobile Qualcomm Snapdragon 855 Plus, "consentirà agli utenti di semplificare il multitasking quotidiano e usare le applicazioni che richiedono una grafica intensiva con facilità". La fotocamera principale di OnePlus 7T ha il sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, con lente 7P, un'apertura focale f/1.6 e OIS. La lente principalmente comprende uno zoom 2x per permettere agli utenti di utilizzare una varietà di lunghezze focali e scoprire nuovi e interessanti angoli. Sarà presente anche una lente ultra-wide da 16 megapixel con un campo da 117° per fotografie più ampie.