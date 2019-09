Amazon lancia 8 nuovi altoparlanti Echo

Amazon lancia 8 nuovi dispositivi Echo che espandono ancora di più l'esperienza dell'assistente vocale Alexa a cui si aggiungono nuove funzionalità, tra cui l'eliminazione delle registrazioni vocali.

I nuovi dispositivi sono Echo in tessuto (nuovo design e suono migliore 99,99 dollari); Echo Flex altoparlante intelligente con spina integrata e senza cavi (29,99); Echo Dot con orologio (ha un display luminoso Led che mostra l'ora, la temperatura esterna, il timer e le sveglie impostate, costa 69,99 dollari); Echo Studio, "con il suono migliore di sempre", cinque altoparlanti direzionali per un audio immersivo, tecnologia di adattamento alla stanza e un hub per la Casa Intelligente integrato (199,99 dollari).

Le nuove funzionalità di Alexa, invece, sono la regolazione della voce (potrà parlare più lentamente o più velocemente, si potranno scegliere tra sette differenti velocità. L'assistende digitale "può ora sussurrare in italiano". Potrà anche ripetere ciò che ha sentito e, funzione molto importante ai fini della privacy, eliminerà automaticamente le registrazioni vocali.

"Disponibile entro la fine dell'anno, con questa nuova funzionalità i clienti potranno scegliere di far cancellare automaticamente le registrazioni vocali e trascrizioni di testo più vecchie di tre o 18 mesi, su base continuativa. Questa funzione verrà aggiunta alla possibilità già presente di accedere e cancellare le richieste singolarmente o tutte in una volta sola", puntualizza Amazon.