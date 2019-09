Dispositivi Windows 10 vicini a quota 1 miliardo

Nel mondo i dispositivi Microsoft che montano il sistema operativo (OS) Windows 10 si avvicinano al traguardo di quasi 1 miliardo. Ad annunciarlo con un tweet, Yusuf Mehdi, uno dei dirigenti dell'azienda di Redmond.

"Windows 10 è su più di 900 milioni di dispositivi! Grazie ai nostri clienti, i dispositivi con questo OS sono aumentati particolarmente negli ultimi dodici mesi, più di quanto mai avvenuto prima. Dai PC a HoloLens, da Xbox a Surface Hub". A marzo di quest'anno era stato raggiunto il traguardo degli 800 milioni, il sorpasso su Windows 7 è avvenuto a gennaio.

E la prossima settimana, il 2 ottobre, Microsoft si appresta a lanciare nuovi dispositivi in un evento a New York. Dovrebbe essere dedicato principalmente ai nuovi modelli della linea Surface ma ci sono indiscrezioni che parlano anche della presentazione di Windows Lite, una nuova versione della piattaforma forse ottimizzata per essere a bordo di dispositivi pieghevoli e con doppio schermo.