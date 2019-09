AI e Pmi, c'è consulente virtuale

L'intelligenza artificiale può aprire porte nuove alle imprese italiane, in alcuni casi la sua applicazione può portare risparmi e "incrementi di produttività fino all'80%". Per permettere alle aziende di valutare la propria maturità nell'adozione di questa nuova tecnologia c'è uno strumento gratuito nato dalla collaborazione tra Google e la School of Management del Politecnico di Milano. Si chiama Machine Learning Checkup, ed è una sorta di consulente virtuale a cui le Pmi possono chiedere assistenza online compilando un questionario. E possono anche accedere alla consulenza dedicata di Unioncamere - attraverso i Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio sul territorio - e agli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico.



Una ricerca della School of Management del Politecnico di Milano ha individuato i settori a maggiore potenziale di adozione dell'Intelligenza Artificiale in Italia: agroalimentare, tessile, arredamento, metal-siderurgico e metalmeccanico. Per questi settori ci sono 65 applicazioni e 230 diverse possibilità applicative di questa tecnologia. Sono concentrate principalmente sulle aree di analisi predittiva e riconoscimento delle immagini e dei suoni. Per alcune applicazioni, come l'agricoltura di precisione, la ricerca ha evidenziato come esistano potenzialità di risparmio fino all'80% nei costi e nell'utilizzo dei fattori produttivi. Il Machine Learning Checkup è disponibile sul sito www.leconomiadellintelligenza.it.