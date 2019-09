Apple, via le vendite dei nuovi iPhone

Prendono il via stamani in oltre 30 Paesi del mondo, tra cui l'Italia, le vendite dei nuovi iPhone con cui Apple punta a rilanciare le vendite del suo smartphone. L'iPhone 11 e i fratelli maggiori iPhone 11 Pro e Pro Max debuttano sugli scaffali insieme all'Apple Watch Series 5, dopo i preordini che erano iniziati il 13 settembre.



Come al solito i fan più accaniti della Mela si sono messi in coda davanti agli Apple Store delle città per poter essere tra i primi a mettere le mani sui nuovi oggetti del desiderio, nonostante la compagnia già da alcuni anni, oltre alle consegne a domicilio, consenta di prendere un appuntamento in negozio ed evitare le attese.

E così il 21enne Muhannad Al Nadaf è stato il primo a uscire dall'Apple Store di Sydney con l'iPhone 11 Pro Max in mano. Un traguardo - racconta Cnet - che il ragazzo rincorreva da 5 anni, e che oggi ha centrato mettendosi in coda alle 3 del mattino. Le file sono state immortalate a Singapore da alcuni scatti postati su Twitter. Diverse persone hanno atteso fuori dai negozi anche in Europa, da Madrid a Francoforte.