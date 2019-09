Lime,100 mln corse monopattino elettrico

La compagnia californiana Lime ha celebrato il traguardo dei cento milioni di corse in monopattino elettrico registrate nelle 120 città in cui opera in 30 Paesi.



L'azienda, che consente di noleggiare i monopattini via app, ha annunciato che i suoi utenti finora hanno percorso 40 milioni di chilometri, pari a cento volte la distanza tra la Terra e la Luna. Se fossero stati percorsi in auto - calcola Lime - avrebbero causato emissioni per 9.000 tonnellate di CO2.



Stando alla società, circa la metà degli utenti prende Lime per arrivare ai mezzi pubblici. L'età media è di 35 anni. Uno su quattro ha più di 40 anni e il 29% è donna. Oltre il 50% degli utenti afferma di utilizzare i monopattini elettrici per andare o tornare dal lavoro o dai luoghi di studio. Il 40% dei mezzi Lime circola durante la settimana negli orari di punta. In città come Parigi - sottolinea l'azienda - i monopattini hanno ridotto il tempo di pendolarismo di più di 10 minuti.