Apple toglie il velo ai nuovi iPhone

Puntuale a settembre arriva l'appuntamento con i nuovi iPhone Apple. L'azienda di Cupertino alle 19 ora italiana toglierà il velo ai nuovi melafonini, a nuove versioni di Apple Watch e forse iPad. E saranno note le date di rilascio di iOS 13 e macOS 10.15 Catalina, i nuovi sistemi operativi per dispositivi mobili e Mac.

Secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni ci dovrebbero essere tre modelli di iPhone: iPhone 11 (da 6.1 pollici), iPhone 11 Pro (5.8 pollici Oled) e iPhone Pro Max (6.5 pollici Oled) saranno i successori dell'XS con un design senza cambiamenti. Tutto nuovo invece il comparto fotografico che acquisisce un terzo occhio per i modelli Pro con grandangolo in dotazione, il tutto in un riquadro rigorosamente laterale.

Cresce anche il modello con schermo Led (successore dell'iPhone XR) che sfoggerà due sensori fotografici al posto di uno. Attesa anche la cancellazione del 3D Touch in favore del haptic touch (già su iPhone XR). I tre modelli conteranno sulla potenza del processore A13 di Apple. Il nuovo iPhone avrà il reverse charge, il sistema "inverso" di ricarica tramite contatto con altri dispositivi già visto su Samsung e Huawei (funzionerà anche per AppleWatch e AirPods). L'evento potrebbe essere anche l'occasione per conoscere la serie 5 dell'Apple Watch con a bordo il WatchOS 6. Attesi anche due nuovi iPad, con processori e fotocamera migliorati.

La diretta streaming del keynote si può seguire a questo link: https://www.apple.com/apple-events/?cid=wwa-us-soc-sus-se2019-tw -na-mul-mul-mul-fla-event--all-all-na&cp=se2019-tw.