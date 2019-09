Da iPhone a Huawei, una carica di smartphone

Smartphone pieghevoli, a doppio schermo, con a bordo chip per la connessione 5G, telefoni di fascia media, low cost, resistenti a tutto, con fotocamere potenziate come le macchine fotografiche professionali.

Nonostante lo stallo delle vendite, sempre più nuovi smartphone vengono dati in pasto al mercato come dimostra la fiera tecnologica Ifa in corso a Berlino. Che fa da preludio a due appuntamenti decisivi per il settore: il lancio dei nuovi iPhone e la nuova serie di smartphone Huawei, azienda nella lista nera dell'amministrazione Trump.

L'evento Apple del 10 settembre è dedicato ai nuovi iPhone che dovrebbero essere non troppo diversi esteticamente dai modelli attuali, in attesa del salto del 2020 che incorporerà il 5G. Per quest'autunno sono attesi tre modelli, due con schermo Oled chiamati "Pro" e "Pro Max" (che andranno a sostituire iPhone XS e iPhone XS Max), e uno con schermo Lcd chiamato "iPhone 11", che andrà a sostituire l'attuale iPhone XR, e che sarà disponibile in diverse colorazioni.

A ruota, il 19 settembre, Huawei lancia la serie Mate 30 su cui c'è l'incognita Google: per effetto di questa blacklist dell'amministrazione Trump lo smartphone potrebbe non avere a bordo app e servizi dell'azienda americana. Alla fiera tecnologica Ifa di Berlino, in corso in questi giorni, sono invece sfilate le novità di Samsung, LG, Motorola e della rinata Nokia. Novità attese alla prova del mercato che presenta previsioni non proprio rosee. Secondo gli analisti di Gartner, chiuderà il 2019 con vendite in calo del 2,5% su base annua, a quota 1,52 miliardi di dispositivi.