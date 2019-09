All'Ifa di Berlino poker di telefoni per Nokia. L'azienda di proprietà di HMD Global migliora l'esperienza nella fascia media e lancia anche nuovi 'feature phone', i telefoni base e low cost. Nella fascia media arrivano Nokia 7.2 e Nokia 6.2. Il primo migliora il comparto fotografico, integrando per la prima volta in uno smartphone tipologie di bokeh di livello professionale DSLR, ricreando il modo con cui i leggendari obiettivi ZEISS producono un impatto visivo e l'inconfondibile effetto sfocato.

Il dispositivo offre due giorni di batteria, la tecnologia PureDisplay e HDR sempre attivo. Il modello 6.2, invece ha un display che l'azienda definisce "mozzafiato" e tripla fotocamera avanzata, ad un prezzo competitivo. Arriva anche Nokia 800 Tough, il primo telefono "rugged" di HMD Global, cioè da battaglia, "un concentrato di solidità e durata della batteria tipiche di Nokia, perfettamente abbinato a tecnologie essenziali come Google Assistant, WhatsApp, 4G e altre".

E ci sono anche due nuovi feature phone, telefoni più basic e low cost. Il primo è Nokia 2720 Flip, "il telefono ideale per gli utenti con esigenze di accessibilità o alla ricerca di un periodo di digital detox". Nokia 110, infine, "è interamente dedicato all'intrattenimento a un prezzo conveniente". Questi ultimi due costano 99 e 29 euro.