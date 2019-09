Su Apple Watch arriverà il monitoraggio del sonno

Su Apple Watch dovrebbe arrivare il monitoraggio del sonno. L'indiscrezione arriva dal sito 9to5Mac, la novità dovrebbe arrivare con l'aggiornamento del sistema operativo watchOS 6. La nuova funzionalità dal probabile nome Time in Bed tracking, è frutto dell'acquisito di Beddit.

Consentirà agli utenti di scegliere di indossare il dispositivo a letto per misurare la qualità del proprio sonno usando i molteplici sensori del dispositivo come quello per il movimento e per la frequenza cardiaca. Verrà incluso anche il rumore ambientale.

I dati registrati saranno poi resi disponibili nell'app Health e nella nuova app Sleep. Sembra che Apple abbia anche pensato di introdurre una funzione che ricorderà agli utenti di caricare il proprio smartwatch prima di andare a letto, cosi da poter poi essere utilizzato nel migliore dei modi.

Inoltre, Apple avrebbe pensato ad una modalità automatica "non disturbare" che dovrebbe attivarsi non appena l'utente si mette a dormire. Probabili conferme a questa indiscrezione arriveranno dall'evento Apple del 10 settembre in cui sono attesi nuovi iPhone.