LG, all'Ifa di Berlino nuovi monitor per il gioco

All'Ifa di Berlino LG Electronics presenta una nuova lineup di monitor per il gioco UltraGear1 millisecondo IPS NVIDIA G-SYNC. Sono progettati per i giocatori più esperti e si aggiungono alla linea di display gaming ultraveloci IPS di LG. Saranno disponibili nel quarto trimestre 2019 in Europa e Nord America.

Alla fiera tecnologica che si svolge dal 6 all'11 settembre nella città tedesca, verrà tolto il velo a numerose novità in ambito di computer, elettrodomestici e smart home, tv e audio, smartphone e tablet, dispositivi indossabili e gadget per il fitness.

Tutti i monitor LG UltraGear sono ottimizzati per offrire "un'esperienza di gioco coinvolgente grazie alla qualità delle immagini abbinata a sorprendenti tempi di risposta". Il nuovissimo monitor IPS UltraGear 1ms GTG (modello 27GN750), spiega l'azienda, "vanta il refresh rate più rapido della gamma (240Hz), offrendo la velocità necessaria per affrontare istantaneamente qualsiasi scenario di gioco".

Il monitor da 27 pollici Full HD è caratterizzato dalla qualità delle immagini, sottolinea LG. Grazie al supporto HDR10 e ad immagini fluide e senza tearing o interruzioni garantite dal fatto di essere NVIDIA G-SYNC Compatible e all'Adaptive-Sync, offre, ai giocatori esperti, "un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo". Tutti e tre i monitor UltraGear includono opzioni specifiche per il gaming come la modalità Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair, quest'ultima progettata per migliorare la precisione nei giochi FPS.