LG, brevetto smartphone arrotolabile

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Dopo la tv, Lg brevetta uno smartphone flessibile e arrotolabile. La società coreana, ha depositato documenti sia presso la Wipo (World Intellectual Property Organization) sia presso la Cnipa (China National Intellectual Property Administration) per un brevetto in cui viene mostrato un dispositivo con un display flessibile in grado di piegarsi in due punti grazie a delle cerniere e di essere avvolto. Lg, al contrario di Samsung e Huawei che hanno presentato uno smartphone pieghevole, non è entrata subito nella partita e forse questo progetto potrebbe essere la sua idea di smartphone pieghevole. Ma essendo solo un brevetto, non è dato sapere se e quando il dispositivo sarà sul mercato. All'ultimo Ces, la fiera tecnologica che si è tenuta a Las Vegas a gennaio, la società coreana ha mostrato una tv con display arrotolabile da 65 pollici: compare e scompare arrotolandosi dentro alla sua base che integra lo speaker audio e tutte le componenti elettroniche.