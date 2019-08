Bbc sfida Amazon e Google, avrà un suo assistente vocale

La Bbc sfida i colossi della tecnologia. Si prepara a lanciare un assistente vocale rivale di di Amazon e Google, chiamato Beeb, che dovrebbe arrivare il prossimo anno. Secondo il Guardian, che riporta la notizia, l'obiettivo è quello di consentire alle persone di trovare i loro programmi preferiti e interagire con i servizi online del grande gruppo media.

L'assistente vocale, sviluppato da un team interno alla Bbc, sarà in grado anche di comprendere i diversi accenti britannici dei suoi telespettatori/utenti. Beeb non sarà un dispositivo ma un software integrato sul sito, sull'app e sulle smart tv.

Il mercato degli altoparlanti intelligenti, o smart speaker, è in rapida crescita in tutto il mondo. Secondo Strategy Analytics, nel secondo trimestre del 2019 le vendite hanno raggiunto i 30,3 milioni di unita', con un incremento del 96% su base annua. Tra le aziende produttrici, Amazon resta in testa con un quinto del mercato complessivo (21,9%). Seguono Google e le cinesi Baidu, Alibaba e Xiaomi. Apple mette a segno una crescita annua dell'86%, ma non va oltre la sesta posizione in classifica.