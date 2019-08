Per i bimbi meno immaginazione se gioco è un dispositivo

Il troppo tempo trascorso sugli schermi dei dispositivi elettronici sembra "soffocare" l'immaginazione dei bambini che non scelgono più così spesso come compagni di gioco degli amici immaginari. A sollevare l'attenzione su questo tema è un sondaggio svolto nel Regno Unito, condotto su 1.000 operatori di scuola materna dal sito web di recensioni daynurseries.co.uk, quasi i due terzi dei professionisti dell'infanzia ritengono che l'utilizzo dei device stia rendendo i bambini meno creativi.



Meno della metà (48%) degli operatori ha affermato che ci sono bambini nella scuola materna con amici immaginari e il 72% concordava sul fatto che fossero molti meno rispetto solo a cinque anni fa. Il 63% degli intervistati ha spiegato di ritenere che il troppo tempo trascorso sugli schermi sia la causa di questo declino dell'inventiva.



David Wright, proprietario del gruppo Nursery di Paint Pots a Southampton, interpellato dai media britannici sul tema, non solo concorda con i risultati, ma sottolinea anche: "penso che ai bimbi non sia più permesso di 'annoiarsi'. Quando i piccoli hanno tempo libero per se stessi, trovano qualcosa di creativo da fare con la mente, come ideare un amico immaginario". Paige Davis, che insegna di psicologia alla York St John University, sostiene che è proprio il modo in cui giocano i piccoli ad essere cambiato nel tempo. "Quando non c'era la Tv o i bimbi la guardavano meno - conclude - c'era un gioco più spontaneo, mentre ora i bambini pensano 'oh, dobbiamo giocare così', perché questa è la struttura data dalla televisione".