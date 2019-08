Xiaomi porta in Italia il Mi 9T Pro

Xiaomi lancia in Italia il suo nuovo smartphone top di gamma, che punta sul prezzo competitivo e strizza l'occhio anche ai videogiocatori. E' il Mi 9T Pro, arriva con a bordo il migliore processore Qualcomm sul mercato, lo Snapdragon 855, supportato da 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna.



Lo smartphone ha uno schermo da 6,39 pollici senza cornici né notch, grazie al meccanismo a comparsa per la fotocamera anteriore da 20 megapixel. Sul lato posteriore - in vetro curvo su quattro lati e con la texture che ricorda una fiamma - monta una tripla fotocamera. Il sensore principale è da 48 megapixel, affiancato da un grandangolare da 13MP e un teleobiettivo da 8MP. La batteria è da 4.000 mAh con ricarica veloce.



Il Mi 9/ Pro sarà disponibile in preordine su Amazon in Italia - contemporaneamente con Spagna, Francia, Germania e Gran Bretagna - dal 26 agosto a 450 euro nei colori rosso, blu e nero. Le vendite inizieranno il 2 settembre.