E' boom degli smart speaker, Amazon è prima

Raddoppia il mercato mondiale degli smart speaker. Nel secondo trimestre le vendite degli altoparlanti con assistente vocale integrato hanno raggiunto i 30,3 milioni di unità, con un incremento del 96% su base annua. Lo certificano gli analisti di Strategy Analytics, secondo cui oltre la metà delle vendite è stata realizzata in Asia-Pacifico.



Gli analisti continuano a descrivere un mercato geograficamente diviso in due: in Occidente gli speaker d'origine americana e di madrelingua inglese; in Oriente gli altoparlanti "made in China".



Tra le aziende produttrici, Amazon resta in testa con un quinto del mercato complessivo (21,9%), ma la sua quota è in calo rispetto al 29,1% un anno fa. Seguono Google e le cinesi Baidu, Alibaba e Xiaomi. Apple mette a segno una crescita annua dell'86%, ma non va oltre la sesta posizione in classifica.



A fronte di un andamento migliore delle attese, gli analisti hanno corretto lievemente al rialzo le previsioni globali di vendita per l'intero 2019, portandole a 148,8 milioni di unità.A fine anno, nel mondo saranno in uso 260 milioni di smart speaker.