Bitcoin, dalla Sec un nuovo schiaffo

NEW YORK - Nuovo schiaffo al Bitcoin. La Securities and Exchange Commission (Sec), cioè la Consob americana, ha fatto slittare nuovamente la decisione sull'approvazione di due exchange-traded fund sulla criptovaluta.

La decisione sulla possibilità dei due fondi di essere scambiati è stata posticipata fino a ottobre, in attesa di nuove informazioni.





La Sec ha più volte ribadito il suo scetticismo sul Bitcoin per la sua mancanza di tutele per gli investitori. Proprio tale mancanza rende difficile un'approvazione in tempi brevi di un Etf in Bitcoin.