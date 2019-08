Xiaomi,telefono con fotocamera da 108 mp

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Xiaomi ha annunciato che intende portare sul mercato uno smartphone con fotocamera da 108 megapixel, una risoluzione elevatissima che l'azienda cinese raggiungerà grazie alla collaborazione con Samsung Electronics.

Il sensore potrebbe equipaggiare il telefono Mi Mix 4, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Prima di far vedere un sensore da oltre 100 megapixel, Xiaomi si appresta a mettere in commercio uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel. Secondo il co-fondatore e presidente di Xiaomi, Lin Bin, la nuova fotocamera sarà capace di produrre foto ultra chiare e verrà adottata in primo luogo da uno dei prossimi smartphone Redmi.

Su questo fronte, però, Xiaomi potrebbe non arrivare per prima. La cinese Realme, brand giovane di Oppo, ha infatti detto di essere pronta a lanciare il Realme 5, smartphone che monta proprio un sensore da 64 megapixel.(ANSA).