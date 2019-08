Huawei testa uno smartphone con Hongmeng

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Huawei starebbe testando uno smartphone equipaggiato con il suo sistema operativo proprietario, chiamato Hongmeng e alternativo ad Android dell'americana Google. Lo scrive il quotidiano statale cinese Economic Times, secondo cui lo smartphone potrebbe entrare in commercio entro la fine dell'anno.

Stando alle indiscrezioni il nuovo telefonino non sarebbe un top di gamma, ma al contrario si collocherebbe nella fascia medio-bassa del mercato, con un prezzo intorno ai 2mila yuan cinesi (circa 250 euro).

Di Hongmeng si è iniziato a parlare diffusamente nel maggio scorso, dopo l'inserimento di Huawei nella lista nera del commercio Usa che impedirebbe alle aziende statunitensi di vendere prodotti e servizi al colosso cinese. Il bando, che rientra nella guerra cinoamericana dei dazi, potrebbe entrare in vigore il 20 agosto, allo scadere di una proroga di 3 mesi concessa inizialmente dagli Stati Uniti, e potrebbe mettere in forse la presenza di Android sui futuri smartphone targati Huawei.

La settimana scorsa i vertici della compagnia di Shenzhen hanno ribadito la preferenza per Android come sistema operativo per gli smartphone, e hanno descritto Hongmeng come parte di una "strategia a lungo termine". Il sistema operativo "made in China", però, è pronto a esordire nel segmento dei dispositivi connessi a Internet: sabato prossimo Hongmeng farà il suo esordio sulle smart tv di Honor, marchio di proprietà di Huawei.(ANSA).