Tik Tok pensa ad un suo smartphone

Tik Tok, il social network cinese popolare tra i giovanissimi, sarebbe pronto a lanciare un proprio smartphone. Il dispositivo - come spiega il sito di Reuters - sarebbe di fascia media, pensato per un pubblico di ragazzi e costruito dall'azienda cinese Smartisan Technology per conto di ByteDance, la società proprietaria di Tik Tok che ha lanciato anche altre app.

Tik Tok consente di creare brevi video musicali e sfiora i 600 milioni di utenti, il 69% ha tra i 13 e i 24 anni. ByteDance ha recentemente iniziato a investire in settori non direttamente correlati ai social media, ha assunto diversi dipendenti della startup londinese JukeDeck, specializzata in musica generata dall'intelligenza artificiale.

Il progetto dello smartphone sarebbe stato avviato già circa sette mesi fa, l'obiettivo è quello di fidelizzare un pubblico sempre più ampio di teenagers strappando utenti ad altre compagnie tecnologiche cinesi come Baidu e Tencent. ByteDance è stata valutata 75 miliardi di dollari, ed è tra le principali aziende tecnologiche al mondo, con un fatturato per il 2019 stimato attorno ai 18 miliardi di dollari.