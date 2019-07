Samsung Galaxy Note 10, ecco tutte le indiscrezioni

Dopo il rinvio a settembre del telefono pieghevole, Samsung punta sul Galaxy Note che verrà lanciato il 7 agosto a New York. Il dispositivo è arrivato alla decima edizione ed è noto per l'iconico pennino con cui interagire sul display. Secondo i blog specializzati dovrebbe avere un display Amoled da 6,3 pollici, la scocca in vetro e il metallo sui lati. A bordo quattro fotocamere posteriori, una doppia fotocamera anteriore con foro su display, l'ultimo processore Exynos, 8GB di Ram e sistema operativo Android 9 Pie.

Insieme alla sua variante Plus, il Galaxy Note 10 dovrebbe essere disponibile intorno alla fine di agosto ad un prezzo di partenza di circa oltre mille euro, con cifre più alte per i tagli di memoria maggiori e la versione 5G. moria e Ram maggiori potranno arrivare a cifre più alte come la versione 5G con 12/1TB di memoria a circa 1599 euro.

Sempre secondo indiscrezioni il dispositivo sarebbe disponibile per le prenotazioni sul sito ufficiale della società negli Stati Uniti. E chi completa la procedura avrà diritto a 50 dollari di sconto sul proprio acquisto e anche sugli accessori, esclusivamente dal Samsung Store ufficiale.

E' atteso infine a settembre il Galaxy Fold, il telefono pieghevole di Samsung annunciato a febbraio il cui lancio sul mercato è stato rimandato dopo alcune imperfezioni riscontrate.

Sono state aggiunte delle protezioni per impedire l'ingresso di polvere dalla parte superiore ed inferiore della cerniera. Ed è stata anche rafforzata la struttura con ulteriori strati di metallo sotto al display pieghevole che dovrebbe impedire danni al pannello. Ridotto, infine, lo spazio tra la cerniera e il corpo del dispositivo.