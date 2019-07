A 50 anni dallo sbarco, la Luna è in 8K, cioè in altissima risoluzione. Per celebrare quel ricordo indelebile vissuto da milioni di persone attraverso la televisione, quasi ipnotizzate, Samsung insieme a Chili, offre al pubblico italiano un suggestivo viaggio spaziale con Lunar City. E' un documentario originale con immagini esclusive dello spazio in 8K, tecnologia adottata dall'azienda che offre realismo e profondità delle immagini. E' il secondo capitolo di una trilogia dedicata allo spazio e realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa: il documentario racconta la futura esplorazione umana dello spazio oltre la Terra, fino alla Luna.