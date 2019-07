Huawei, in Italia il primo smartphone 5G

Arriva in Italia il primo smartphone di Huawei compatibile con le nuove reti cellulari di quinta generazione. Si tratta del Mate 20 X 5G, ed è stato presentato stasera in un evento a Milano in cui il colosso cinese ha offerto rassicurazioni sulla piena funzionalità - presente e futura - dei suoi dispositivi. Rassicurazioni che arrivano dopo i timori suscitati in questi mesi dalla guerra commerciale tra Usa e Cina che aveva fatto finire Huawei nel mirino di Washington.

Lo smartphone è una versione 5G del Mate 20 X, un dispositivo top di gamma con schermo Oled molto grande (7,2 pollici) e ad alta definizione. La differenza sta nella batteria, che si fa un po' più piccola - da 5.000 a 4.200 mAh, ma promette di durare tutta la giornata - per far posto alle antenne grazie a cui funziona il nuovo chip 5G Balong 5000, sviluppato "in casa" da Huawei così come il processore Kirin 980, con cui lavora in tandem.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore sviluppata con la tedesca Leica (un sensore principale da 40 megapixel cui si aggiungono un grandangolare da 20 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel). La fotocamera frontale è da 24 megapixel. Il telefono integra 8 GB di Ram e 256 GB di memoria interna, espandibile.

Lo smartphone, nella finitura verde smeraldo, è già disponibile in preordine, e arriverà nei negozi degli operatori di telefonia mobile nelle prossime settimane. Il prezzo è elevato: sfiora i 1.100 euro.(ANSA).